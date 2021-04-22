Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Российский режиссер Никита Михалков прокомментирован новые правила кинопремии "Оскар", назвав их "нравственным бешенством". Об этом сообщает РИА Новости.
"Мне, может, не следовало бы этого говорить, потому что у меня есть "Оскар" и я был счастлив, когда его получил, но когда я понимаю, что для того чтобы, условно говоря, претендовать на "Оскар", надо соблюсти такие правила... Советская цензура – это просто дети", – отметил Михалков.
Он также добавил, что не готов соблюдать все новые правила только для того, чтобы получить заветную статуэтку.
Кроме того, сложившуюся с новыми правилами ситуацию режиссер считает "сумасшествием", которое построено на "обесчеловечивании, оправдывающим насилие". По его мнению, американская киноакадемия таким образом проявляет зеркальную дискриминацию.
Согласно новым критериям инклюзивности, для участия в номинации "Лучший фильм" кинолента должна содержать в себе как минимум одного ведущего или значительного актера из любой недостаточно представленной расовой или этнической группы.
Также не менее 30% второстепенных ролей должны исполнять представители ЛГБТ-сообщества, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью.
Новые правила вступят в силу с 2024 года.
Ранее в США представили список номинантов кинопремии "Оскар". В числе претендентов на главную награду – фильмы "Минари" Ли Айзека Чуна, "Девушка, подающая надежды" Эмиральд Феннел, "Манк" Дэвида Финчера, "Отец" Флориана Зеллера, "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина, "Земля кочевников" Хлои Чжао, "Звук металла" Дариуса Мардера и "Иуда и черный мессия" Шаки Кинга.
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