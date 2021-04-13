Брэд Питт и Зендая проведут церемонию вручения "Оскара"

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Актер Брэд Питт и актриса Зендая станут ведущими церемонии вручения премий "Оскар" в 2021 году. Об этом сообщает "Газета.ру".

В церемонии примут участие Холли Берри, Хоакин Феникс, Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Риз Уизерспун, Харрисон Форд. Они вручат победителям статуэтки.

Вручение состоится в очном формате впервые после начала пандемии коронавируса – в ночь на 26 апреля. Участников пригласили по возможности приехать в Лос-Анджелес. При этом дополнительные площадки планируется открыть в Париже и Лондоне.

Тех, кто приедет в театр Dolby в Лос-Анджелес, разделят на группы, чтобы не создавать массовое скопление людей в одном зале.

В марте в США представили список номинантов кинопремии "Оскар". В числе претендентов на главную награду фильмы "Минари" Ли Айзека Чуна, "Девушка, подающая надежды" Эмиральд Феннел, "Манк" Дэвида Финчера, "Отец" Флориана Зеллера, "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина, "Земля кочевников" Хлои Чжао, "Звук металла" Дариуса Мардера и "Иуда и черный мессия" Шаки Кинга.

