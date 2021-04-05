Церемонию вручения ТЭФИ перенесли на осень

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Церемонию вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ перенесли на конец октября – начало ноября. Об этом сообщает "Интерфакс".

Это уже второй перенос премии. Изначально она должна была состояться в октябре прошлого года, однако из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести мероприятие.

"Хочется, чтобы был более полный формат, хочется, чтобы был праздник", – пояснил председатель комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой.

Ранее стало известно, что прием работ на новую ежегодную премию за высшие достижения в области журналистики "ТЭФИ-Мультимедиа" продлится с 15 апреля по 15 июня 2021 года.

Лауреаты премии будут объявлены на торжественной церемонии награждения победителей 11 сентября 2021 года в Зимнем театре в Сочи.