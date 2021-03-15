Прием работ на премию "ТЭФИ-Мультимедиа" пройдет с 15 апреля по 15 июня

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Прием работ на новую ежегодную премию за высшие достижения в области журналистики "ТЭФИ-Мультимедиа" продлится с 15 апреля по 15 июня 2021 года, сообщили организаторы конкурса.
"Это новая профессиональная журналистская премия, объединяющая все средства массовой информации: телевидение, радио, печатные СМИ, digital-СМИ, блогеров и интернет-порталы", – говорится в пресс-релизе.
Там уточнили,что работы будут приниматься с 15 апреля по 15 июня 2021 года. Лауреаты премии будут объявлены на торжественной церемонии награждения победителей 11 сентября 2021 года в Зимнем театре в Сочи.
Сообщается, что организатором премии выступил фонд "Академия Российского телевидения" (ТЭФИ), при сотрудничестве с Союзом журналистов России. Принять участие в новом конкурсе смогут телевизионные, печатные, радио- и digital-СМИ, блогеры, интернет-порталы, теле- и кинокомпании, студии, продюсерские центры и другие.
Целью премии обозначено выявление и награждение лучших работ и авторов, самореализация журналистов, передача ими профессионального опыта, установление ориентиров в сфере российских СМИ, направленных на благо интересов общества, а также формирование условий для роста профессионального мастерства и повышение просветительской и культурной функции СМИ.
Номинации премии делятся на четыре блока – телевидение, радио, печатные СМИ, digital-СМИ/сетевое издание. Также выделены две специальных номинации – "Наука и жизнь", посвященная Году науки и технологий в РФ, и "Гагарин life", посвященная 60-летнему юбилею первого полета Юрия Гагарина. Победители получат фирменный приз и золотой диплом.
В жюри премии вошли 30 профессионалов в области медиа, среди которых телеведущий Дмитрий Дибров и главный редактор Главной редакции информационных и информационно-аналитических программ дирекции информации АО "Телекомпания НТВ" Татьяна Миткова.
Ранее программа телеканала "Москва 24" о всемирно известных московских феноменах, их истории и повседневности "Москва Раевского" получила "ТЭФИ" в номинации "Просветительская программа".
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