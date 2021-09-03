"Вот это любовь!": Никита Михалков и Анастасия Вертинская

Когда в стенах Щукинского училища Никита Михалков увидел Настю Вертинскую, от волнения у него перехватило дыхание. А разве могло быть иначе? Настя хоть и была старше Никиты всего на год, но в карьере уже взлетела на недосягаемую высоту.

Ее раскосые глаза и аристократические черты пленяли и зрителей, и режиссеров, и однокурсников. Каждый студент "Щуки" мечтал с ней встречаться. Никита Михалков исключением не был. Настя, конечно, его заметила: он – представитель знаменитой династии – уже сыграл главную роль в фильме "Я шагаю по Москве".

Ради интереса Вертинская сходила с Михалковым на пару свиданий и теперь увлеченно наблюдала, как тот страдает от неразделенной любви. Об этом – в программе "Вот это любовь!".