"В главной роли": Юрий Соломин

Юрий Соломин – человек, который всю жизнь хранил верность. Верность профессии, родному театру и любви. Хотя судьба не раз его испытывала.

Благодаря чему юный Юра Соломин выбрал профессию актера? Что едва не сорвало его поступление в Щепкинское театральное училище? Как единственное свободное место в аудитории навсегда изменило его жизнь?

Почему Юрий Соломин хотел отказаться от своей первой главной роли? Что стало настоящим испытанием для уже известного на всю страну артиста? И какие испытания приносит ему день сегодняшний? Об этом – в программе "В главной роли".