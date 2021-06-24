Фестиваль "Жара" в Москве отменили

В Москве отменили музыкальный фестиваль "Жара"

Музыкальный фестиваль "Жара", который должен был проходить с 24 по 27 июня, отменили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия.

"В связи с ограничениями, введенными постановлением губернатора Московской области… с сожалением вынуждены сообщить вам о невозможности проведения мероприятия "Жара Фест. Москва" с 24 по 27 июня 2021 года в запланированном формате в связи с запретом нахождения зрителей в КЗ "Крокус Сити Холл", – говорится в сообщении.

Организаторы уточнили, что билеты, приобретенные на даты с 24 по 27 июня, можно будет вернуть. В числе других вариантов – обмен на билеты на "Жара Music Awards", который должен пройти 4 апреля 2022 года, или на фестиваль в Баку, запланированный на 27–31 июля 2022 года.

Ранее стало известно о переносе фестиваля джазовой музыки "Усадьба Jazz" на 2022 год из-за пандемии коронавируса. Организаторы подчеркнули, что были рассмотрены разные сценарии проведения мероприятия, но ряд обстоятельств сделал невозможным проведение фестиваля в этом году.

