"Тайны кино": "Как закалялась сталь", "Аты-баты, шли солдаты…"

Горящий взгляд, готовность к подвигу и искренняя вера в свою идею – такими были самые яркие герои Владимира Конкина. Павка Корчагин, бывший разведчик Шарапов, лейтенант Суслин – все они не раз преодолевали жизненные трудности. Удивительно, но людей с железной волей играл худенький интеллигентный юноша, которого в детстве дразнили маменькиным сынком.

Почему Владимир Конкин чуть не бросил съемки фильма о буднях МУРа? Каким образом он попал в картину Леонида Быкова без проб? Из-за чего артист отказался от главной роли в "Романсе о влюбленных"? Зачем режиссер Николай Мащенко делал жизнь Конкина невыносимой? И как романтичный юноша создавал на экране образы героев с сильным характером? Об этом – в программе "Тайны кино".