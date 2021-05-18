Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

08:00

"Тайны кино": "Как закалялась сталь", "Аты-баты, шли солдаты…"

культура видео

Горящий взгляд, готовность к подвигу и искренняя вера в свою идею – такими были самые яркие герои Владимира Конкина. Павка Корчагин, бывший разведчик Шарапов, лейтенант Суслин – все они не раз преодолевали жизненные трудности. Удивительно, но людей с железной волей играл худенький интеллигентный юноша, которого в детстве дразнили маменькиным сынком.

Почему Владимир Конкин чуть не бросил съемки фильма о буднях МУРа? Каким образом он попал в картину Леонида Быкова без проб? Из-за чего артист отказался от главной роли в "Романсе о влюбленных"? Зачем режиссер Николай Мащенко делал жизнь Конкина невыносимой? И как романтичный юноша создавал на экране образы героев с сильным характером? Об этом – в программе "Тайны кино".

Читайте также

Программа: Тайны кино

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать