В павильоне ВДНХ нашли исторические надписи 1950-х годов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В павильоне № 2 "Народное образование" на ВДНХ во время реконструкции обнаружили три исторические надписи 1950-х годов, которые ранее считались утраченными. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Это уникальные элементы внутреннего оформления павильона образца середины XX века. Надписи посвящены теме сельского хозяйства. Это две цитаты из постановления Пленума ЦК КПСС, а также изречение Иосифа Сталина. Буквы были вырезаны на стенах бокового и центрального залов павильона над дверными порталами, их покрывала позолота", – говорится в материале.

Надписи были нанесены на стены павильона с момента его возведения в 1954 году и украшали их до 1959 года, пока не были скрыты под штукатуркой. В том же году было демонтировано не дошедшее до наших дней обрамление из барельефов, изображающих знамена, геральдические щиты, а также колхозников и молодежь.

Реставраторы аккуратно очистили все надписи от слоев краски и штукатурки, не повредив декор и сохранив буквы. В дальнейшем специалисты восстановят их в полном историческом соответствии.

"Специалисты взяли пробы краски, которой были покрыты буквы, и определили ее состав. Это оказалась имитация позолоты. Сейчас ведется работа по подбору оптимальной реставрационной технологии. Все буквы будут отреставрированы в соответствии с исторической отделкой павильона. В этом помогут архивные документы и фотографии. Также будет отреставрирован картуш (декоративная имитация свитка), на котором находится цитата Сталина", – говорится в сообщении.

За последние семь лет на ВДНХ отреставрировали 23 объекта культурного наследия, еще в стольких же работы продолжаются. Шесть из них будут готовы до конца текущего года.

В конце апреля состоится запуск фонтанов на ВДНХ. Их уже промыли к весенне-летнему сезону. Посетителям напомнили, что фонтанный комплекс был восстановлен в рамках программы возрождения ВДНХ.