В США снимут аниме по "Властелину колец"

Фото: кадр из фильма "Властелин колец: Братство Кольца"; режиссер – Питер Джексон; производство – New Line Cinema, The Saul Zaentz Company, WingNut Films
Кинокомпании Warner Bros. и New Line Cinema приступили к совместным съемкам полнометражного аниме по "Властелину колец" Джона Толкина. Об этом сообщает News.ru.
Аниме под названием "Властелин колец: Война рохиррим" расскажет об истории правления Хельма Молоторукого – девятого короля Рохана. Его именем была названа крепость Хельмовая падь, которую можно было увидеть в картине "Властелин колец: Две крепости".
Хельм занимал трон в Третью эпоху Средиземья после первого падения Саурона, которого победили благодаря союзу эльфов и людей.
В настоящее время специалисты проводят кастинг актеров дубляжа. Дату премьеры пока не назначили.
Ранее на портале TheOneRing.net появился официальный синопсис сериала Amazon, который основан на книгах Джона Толкина "Властелин колец". События будут происходить за несколько тысячелетий до историй, описанных в "Хоббите" и "Властелине колец".
В Новой Зеландии возобновляют съемки сериала "Властелин колец"
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