Новые персонажи появятся в сериале по "Властелину колец"

Фото: кадр из фильма "Властелин колец: Братство кольца". Режиссер – Питер Джексон. Производство: WingNut Films/The Saul Zaentz Company/New Line Cinema
На портале TheOneRing.net появился официальный синопсис сериала Amazon, который основан на книгах Джона Толкиена "Властелин колец", сообщает "Газета.ру".
События будут происходить за несколько тысячелетий до историй, описанных в "Хоббите" и "Властелине колец".
"Перед зрителями предстанет эра, в которую возносились королевства и превращались в руины, ковались великие силы. Различные испытания встречали на своем пути необычные герои, а самый великий злодей, когда-либо выходивший из-под пера Толкиена, грозил погрузить мир во тьму", – говорится в синопсисе.
По словам авторов сериала, в картине встретятся как знакомые, так и новые персонажи. Продолжительность сериала составит не менее чем пять сезонов, в каждый из которых войдет по восемь-десять эпизодов.
Ранее актеры и создатели трилогии "Властелин колец" воссоединились в интернет-шоу. Они зачитали разные сцены из фильма, вспомнили процесс съемок, а также обсудили знаменитую сцену с участием Шона Бина. Видео набрало за сутки более одного миллиона просмотров.
В Новой Зеландии возобновляют съемки сериала "Властелин колец"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: