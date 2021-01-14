Новые персонажи появятся в сериале по "Властелину колец"

Фото: кадр из фильма "Властелин колец: Братство кольца". Режиссер – Питер Джексон. Производство: WingNut Films/The Saul Zaentz Company/New Line Cinema

На портале TheOneRing.net появился официальный синопсис сериала Amazon, который основан на книгах Джона Толкиена "Властелин колец", сообщает "Газета.ру".

События будут происходить за несколько тысячелетий до историй, описанных в "Хоббите" и "Властелине колец".

"Перед зрителями предстанет эра, в которую возносились королевства и превращались в руины, ковались великие силы. Различные испытания встречали на своем пути необычные герои, а самый великий злодей, когда-либо выходивший из-под пера Толкиена, грозил погрузить мир во тьму", – говорится в синопсисе.

По словам авторов сериала, в картине встретятся как знакомые, так и новые персонажи. Продолжительность сериала составит не менее чем пять сезонов, в каждый из которых войдет по восемь-десять эпизодов.

Ранее актеры и создатели трилогии "Властелин колец" воссоединились в интернет-шоу. Они зачитали разные сцены из фильма, вспомнили процесс съемок, а также обсудили знаменитую сцену с участием Шона Бина. Видео набрало за сутки более одного миллиона просмотров.