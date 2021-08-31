Группа ABBA создала аккаунт в TikTok

Шведская поп-группа ABBA завела аккаунт в TikTok. Первым постом в соцсети стал ролик с песней Dancing Queen. Ее исполняет неизвестный пианист. Видео уже набрало более 2 миллионов просмотров.

Позже в аккаунте появился анонс проекта Abba Voyage. Музыканты написали: "Спасибо за ожидание, путешествие вот-вот начнется. Агнета, Бьерн, Бенни, Анни-Фрид".

Ранее стало известно, что ABBA планирует выпустить пять новых песен почти после 40-летнего перерыва. Ожидается, что новые композиции выйдут 3 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.