Группа ABBA создала аккаунт в TikTok

Фото: tiktok.com/@abba

К видеоплатформе TikTok присоединилась группа ABBA. Исполнители завели аккаунт через несколько месяцев после того, как пользователи создали движение #DancingQueenChallenge.

Первой публикацией в аккаунте музыкальной группы стало короткое видео, где пианист исполняет фортепианную версию Dancing Queen. Спустя несколько часов видео набрало почти 600 тысяч просмотров.

Позже ABBA разместила еще одну публикацию, в которой напомнила, что 2 сентября состоится релиз грандиозного проекта под названием ABBA Voyage.

Ранее стало известно, что легендарный шведский квартет АВВА 3 сентября организует шоу ABBA Voyage, на котором презентует пять новых песен после 39-летнего перерыва. Шоу состоится в специально построенном театре в Лондоне. Частью представления станут голограммы, изображающие молодых артистов, которых назвали АВВА-тарами.