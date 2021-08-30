Москва онлайн покажет встречу с рок-группой Måneskin

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

31 августа зрители Москвы онлайн в прямом эфире смогут увидеть встречу с победителями "Евровидения-2021" – итальянской рок-группой Måneskin. Музыканты пообщаются с поклонниками в Парке Горького.

О коллективе заговорили в 2017 году, когда рокеры заняли второе место на итальянском шоу талантов X-Factor. На "Евровидении-2021" Måneskin одержали победу, исполнив песню Zitti e buoni. В состав группы входят вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио.

Смотрите прямую трансляцию 31 августа в 16:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.