Альбом ABBA продержался в британском хит-параде тысячу недель

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Альбом шведской группы ABBA под названием ABBA gold: greatest hits продержался в хит-параде Великобритании тысячу недель. Об этом сообщает "Мир 24".

Сборник был представлен в 1992 году. В него вошли наиболее известные и популярные композиции коллектива.

Генеральный директор компании-составителя хит-парадов Великобритании Мартин Талбот высоко оценил результат шведского квартета. По мнению специалиста, такая востребованность указывает на то, "насколько тесно они связаны с новыми поколениями".

Вторую позицию в рейтинге занимает работа Боба Марли и группы The Wailers, Legend. Она находится в чарте 984 недели. Результат в 952 недели в хит-параде удерживает пластинка Queen's greatest hits.

В июле 2020 года стало известно, что группа ABBA планирует представить пять новых песен в 2021 году. При этом последний студийный альбом коллектив выпустил в 1981 году.