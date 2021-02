Названа самая жизнеутверждающая песня в период пандемии

Фото: ТАСС/imago stock&people

Жители Великобритании назвали песню Don’t Stop Me Now группы Queen самой жизнеутверждающей в период пандемии коронавируса, передает ИА "НСН".

На втором месте оказалась песня Dancing Queen группы ABBA, а за ней расположилась Living on the prayer группы Bon Jovi. Также оптимистичными песнями были названы Walking on Sunshine коллектива Katrina and the Waves и Good Vibrations музыкантов из The Beach Boys.

В апреле прошлого года сообщалось, что в одной из больниц Нью-Йорка включали песню знаменитого ливерпульского квартета Beatles Here comes the Sun для каждого пациента. Сотрудница учреждения рассказывала, что эта песня означала, что пациента отключили от искусственной вентиляции легких и перевели в другую палату.

В том же месяце группа The Rolling Stones выпустила клип о коронавирусе и карантине. Композиция получила название Living In A Ghost Town, что в переводе означает "Жизнь в городе-призраке". В ролике показаны пустые городские улицы, парки, набережные и магазины.