Группа "Би-2" рассказала о песне и клипе, выпущенных в условиях самоизоляции

Фото: youtube.com/B2band

Группа "Би-2" выпустила сингл и клип "Депрессия", находясь на самоизоляции. Артисты назвали новую композицию гимном выхода из карантина.

"Это первый такой масштабный проект в условиях самоизоляции. Сама песня – наш гимн выхода из карантина, который когда-нибудь да закончится", – рассказали участники группы в интервью газете Metro.

Музыка для сингла была написана еще в прошлом году, а слова песни – в сентябре прошлого года. Но работа над клипом проходила полностью в условиях самоизоляции.





группа "Би-2" Пандемия спутала все наши планы. Мы обратились к нашему другу – режиссеру Максу Шишкину. Он предложил такую идею с анимацией. Это абсолютно самоизоляционный клип: всех музыкантов снимали по одному в их домах. Приезжал оператор в маске, по Skype связывался с режиссером, и тот уже рулил процессом. Дальше в Алма-Ате у Шишкина 30 художников сидели по квартирам, он с ними по Zoom соединялся, и они рисовали то, что в итоге получилось.

Сейчас группа активно работает над новым альбомом. На данный момент встречаться у артистов возможности нет, поэтому раз в неделю они репетируют онлайн и ждут первой возможности провести настоящий, живой концерт.