Группа The Rolling Stones выпустила клип о коронавирусе и карантине

Группа The Rolling Stones выпустила клип о коронавирусе и карантине.

Композиция называется Living In A Ghost Town, что в переводе означает "Жизнь в городе-призраке". В ролике прослеживаются пустые городские улицы, парки, набережные и магазины.

Вокалист группы Мик Джаггер на своей странице в Twiiter подчеркнул, что текст песни перекликается с теми условиями, в которых сейчас находятся люди. Это первая музыкальная новинка британцев за последние восемь лет.

Подобные песни с клипами снимают и в России. Так, певица Валерия и продюсер Максим Фадеев сняли клип на песню официального представителя МИД России Марии Захаровой. Композиция называется "На пределе".

Песня о любви, но некоторые кадры ролика перекликаются с актуальной темой самоизоляции. Так, в клипе много планов опустевших улиц столицы. Фадеев рассказал, что в этом клипе были собраны все эмоции, которые находятся сейчас в них в этот нелегкий период.

А в Рязани местные сотрудники полиции сняли видео под переделанную песню "Лесник" группы "Король и Шут". Она посвящена борьбе с нарушителями самоизоляции.

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончалось. В России общая численность инфицированных на территории РФ составляет 62 773 человека.

