В Рязани сняли клип про борьбу с коронавирусом

В Рязани сняли клип про борьбу с коронавирусом, передает телеканал Москва 24.

Местные сотрудники полиции сняли клип под переделанную песню "Лесник" группы "Король и Шут". Она посвящена борьбе с нарушителями самоизоляции.

Ранее в интернете появился еще один клип под названием "Коронавирус в Рязани не пройдет", в котором авторы призывают жителей города не выходить из квартир без лишней на то необходимости.

До этого певица Валерия и продюсер Максим Фадеев сняли клип на песню официального представителя МИД России Марии Захаровой. Композиция называется "На пределе".

Песня о любви, но некоторые кадры ролика перекликаются с актуальной темой самоизоляции. Так, в клипе много планов опустевших улиц столицы.

Фадеев рассказал, что в этом клипе были собраны все эмоции, которые находятся сейчас в них в этот нелегкий период. Он отметил, что режим самоизоляции они не нарушали, а операторы снимали все через окно.

