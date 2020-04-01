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Общество

12:30

Слепаков написал песню о коронавирусе

общество культура

Семен Слепаков записал песню про COVID-19

Комедийный актер и певец Семен Слепаков записал песню о коронавирусе. Она получила название "Вирусная".

Артист исполняет мелодию на гитаре и поет о том, что до пандемии коронавирусной инфекции люди жаловались на неприглядность жизни и какие-то отстраненные проблемы. Сейчас же все они кажутся ничтожными по сравнению с тем, что происходит на фоне распространения COVID-19.

Отмечается, что Слепаков опубликовал запись 31 марта и всего за несколько часов она набрала свыше 2 миллионов просмотров. В настоящее время видео занимает первую строчку вкладки "В тренде" на российском YouTube.

Сегодня стало известно, что за сутки в России подтвердили 440 случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах, из них 267 случаев заражения выявлено в Москве.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 2777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах. За сутки выписаны по выздоровлении 69 человек, 45 из которых – в столице.

За весь период выздоровели 190 пациентов. За сутки зарегистрировано семь летальных случаев, из низ пять – в столице, по одному – в Московской и Псковской областях. За весь период умерли 24 человека.

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