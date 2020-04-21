Валерия и Фадеев сняли клип на песню Марии Захаровой

Певица Валерия и продюсер Максим Фадеев сняли клип на песню официального представителя МИД России Марии Захаровой, передает телеканал Москва 24.

Композиция называется "На пределе". Песня о любви, но некоторые кадры ролика перекликаются с актуальной темой самоизоляции. Так, в клипе много планов опустевших улиц столицы.

Максим Фадеев в своем Instagram рассказал, что в этом клипе были собраны все эмоции, которые находятся сейчас в них в этот нелегкий период. Он отметил, что режим самоизоляции они не нарушали, а операторы снимали все через окно.

Мария Захарова, в свою очередь, на своей странице в Facebook призналась, что в ее памяти навсегда останется опустевшая столица. По ее словам, теперь все будут ценить город еще больше и делать акценты на те моменты, которые раньше не замечали.

Это не первое творческое сотрудничество официального представителя МИД РФ и российского продюсера. В 2018 году песню "За тебя, любимый!" на слова Захаровой и музыку Фадеева исполнила певица Зара.

