Мария Захарова написала текст для песни Кати Лель

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что стала соавтором песни "Сполна" для Кати Лель.
"Меня спрашивают, правда ли я написала текст песни Кати Лель "Сполна". И нет, и да. История удивительная", - написала официальный представитель МИД РФ на своей странице в Facebook.
По словам Захаровой, они с певицей "случайно пересеклись", а потом встретились и поговорили по душам.
Официальный представитель МИД РФ сообщила, что после этой встречи она не спала ночью, а утром написала текст, строчки из которого и вошли в композицию, передает ТАСС.
Для творчества, по словам дипломата, ей необходимо вдохновение.
Ранее сообщалось, что песня "Я ищу тебя", написанная Захаровой и ставшая песней закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля, появилась в Сети. Как сказала журналистам сама автор, композиция "Я ищу тебя", посвященная поиску любви, была ее первым песенным опытом.
Песня дипломата также прозвучала на открытии 39-го ММКФ. Композицию "Верните память" официальный представитель МИД посвятила защитникам родины.
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