Мария Захарова написала текст для песни Кати Лель

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что стала соавтором песни "Сполна" для Кати Лель.

"Меня спрашивают, правда ли я написала текст песни Кати Лель "Сполна". И нет, и да. История удивительная", - написала официальный представитель МИД РФ на своей странице в Facebook.

По словам Захаровой, они с певицей "случайно пересеклись", а потом встретились и поговорили по душам.

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что после этой встречи она не спала ночью, а утром написала текст, строчки из которого и вошли в композицию, передает ТАСС.

Для творчества, по словам дипломата, ей необходимо вдохновение.

Ранее сообщалось, что песня "Я ищу тебя", написанная Захаровой и ставшая песней закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля, появилась в Сети. Как сказала журналистам сама автор, композиция "Я ищу тебя", посвященная поиску любви, была ее первым песенным опытом.

Песня дипломата также прозвучала на открытии 39-го ММКФ. Композицию "Верните память" официальный представитель МИД посвятила защитникам родины.