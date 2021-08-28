Полиция не имеет претензий к вокалисту Rammstein из-за выступления в Твери

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Полиция не имеет претензий к солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну из-за предстоящего концерта в Твери, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
"К лидеру группу Rammstein у правоохранительных органов претензий нет", – сказал источник.
Ранее в средствах массовой информации появились сведения о том, что сотрудники правоохранительных органов России минувшей ночью пришли в гостиничный номер к солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну.
По данным "Интерфакса", полицейские выписали музыканту предписание о недопустимости нарушения антиковидных мер из-за предстоящего выступления в Твери.
Линдеманн заявлен в качестве хедлайнера на фестивале "Макларин за Родину".
Организатор фестиваля Максим Ларин рассказал, что сотрудники полиции проводят следственные действия в его холдинге "Афанасий".
По словам Ларина, репетиция перед возможным выступлением Тилля Линдеманна пока не проводилась.
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