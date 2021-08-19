Лидер группы Rammstein споет на русском песню "Любимый город" на Красной площади

Лидер группы Rammstein выступит на Красной площади. Тилль Линдеманн будет хедлайнером "Спасской башни" в этом году.

Он споет на русском языке песню "Любимый город". Об этом рассказали организаторы фестиваля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.