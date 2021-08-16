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Культура

09:49

Комедия "Главный герой" возглавила российский кинопрокат

культура кино

Фото: кадр из фильма "Главный герой"; режиссер – Шон Леви; производство – 20th Century Studios

Комедийный фантастический боевик "Главный герой" возглавил российский кинопрокат: его кассовые сборы за период с 12 по 15 августа составили 214,6 миллиона рублей. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Второе место в рейтинге занял "Отряд самоубийц: миссия навылет" режиссера Джеймса Ганна. За четыре дня картина, главные роли в которой исполняют Марго Робби, Идрис Эльба и Джон Сина, собрала 115,6 миллиона рублей. А третье место – мультфильм "Босс-молокосос – 2" режиссера Тома МакГрата с показателем 56 миллионов рублей.

Фильм "Главный герой", вышедший в российских кинотеатрах 12 августа, повествует о сотруднике банка, который выясняет, что является второстепенным персонажем видеоигры. Он пытается это исправить и стать главным героем. В ленте играют такие актеры, как Райан Рейнольдс, Джоди Комер, Тайка Вайтити и другие.

В конце марта фильм российского режиссера впервые возглавил американский кинопрокат. Речь идет о картине "Никто" Ильи Найшуллера. В период с 26 по 28 марта, ее показали в 2 460 кинотеатрах. В США за это время боевик заработал 6,7 миллиона долларов, а в других странах – еще 5 миллионов долларов.

В прокат выходит боевик "Главный герой"

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