Комедия "Главный герой" возглавила российский кинопрокат

Фото: кадр из фильма "Главный герой"; режиссер – Шон Леви; производство – 20th Century Studios
Комедийный фантастический боевик "Главный герой" возглавил российский кинопрокат: его кассовые сборы за период с 12 по 15 августа составили 214,6 миллиона рублей. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Второе место в рейтинге занял "Отряд самоубийц: миссия навылет" режиссера Джеймса Ганна. За четыре дня картина, главные роли в которой исполняют Марго Робби, Идрис Эльба и Джон Сина, собрала 115,6 миллиона рублей. А третье место – мультфильм "Босс-молокосос – 2" режиссера Тома МакГрата с показателем 56 миллионов рублей.
Фильм "Главный герой", вышедший в российских кинотеатрах 12 августа, повествует о сотруднике банка, который выясняет, что является второстепенным персонажем видеоигры. Он пытается это исправить и стать главным героем. В ленте играют такие актеры, как Райан Рейнольдс, Джоди Комер, Тайка Вайтити и другие.
В конце марта фильм российского режиссера впервые возглавил американский кинопрокат. Речь идет о картине "Никто" Ильи Найшуллера. В период с 26 по 28 марта, ее показали в 2 460 кинотеатрах. В США за это время боевик заработал 6,7 миллиона долларов, а в других странах – еще 5 миллионов долларов.
В прокат выходит боевик "Главный герой"
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