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Культура

14:08

Фильм российского режиссера впервые возглавил американский прокат

культура кино

Фото: кадр из фильма "Никто"; режиссер – Илья Найшуллер; производство – 87North

Фильм "Никто" российского режиссера Ильи Найшуллера возглавил американский прокат в период с 26 по 28 марта, сообщает "Газета.ру".

Как уточняется, картину показали в 2 460 кинотеатрах. В США боевик заработал 6,7 миллиона долларов. В других странах картина собрала еще 5 миллионов долларов.

Отмечается, что фильм российского режиссера в американском прокате лидирует впервые. Герой боевика – обычный мужчина средних лет, который становится жертвой ограбления и решает отомстить.

Ранее сообщалось, что в России в минувшие выходные кинопрокат возглавил боевик Адама Вингарда "Годзилла против Конга". Картина собрала в РФ и СНГ 445,2 миллиона рублей. Второе место занял фильм Александра Домогарова "Пальма", где главную роль сыграл Виктор Добронравов. Его кассовые сборы составили 92,8 миллиона рублей.

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