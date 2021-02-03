Съемки "Фантастических тварей – 3" прервали из-за заражения актера коронавирусом – СМИ

Фото: кадр из фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", режиссер – Дэвид Йейтс
Съемки третьей части фильма "Фантастические твари" приостановили из-за возможных случаев заражения "южноафриканским" штаммом коронавируса среди членов съемочной группы и актеров. Об этом сообщает газета Daily Mail.
"Производство приостанавливается, только если кто-то не может сниматься. Никто не говорит, кто это, но это человек, которого нельзя заменить… Все производство на съемочной площадке третьей части "Фантастических тварей" остановили. Мы не знаем, когда вернемся", – рассказал источник газеты.
Ранее сообщалось, что в третьей части картины действия развернутся в период Второй мировой войны. Актер и исполнитель одной из ролей Дэн Фоглер заявил, что зрителей ждет масштабная война с эпичными битвами.
Также отмечалось, что зрители в новой части фильма увидят двух персонажей из "Гарри Поттера". Речь идет о Рубеусе Хагриде и юном Волан-де-Морте. Ожидается, что роль лесничего из Хогвартса сыграет Робби Колтрейн, который ранее уже играл данного персонажа.
Лента создана по сценарию писательницы Джоан Роулинг. Первая часть картины "Фантастические твари и где они обитают" появилась на экранах в начале ноября 2016 года и получила высокий рейтинг критиков. В центре сюжета – история коллекционера волшебных зверей Ньюта Саламандера.
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