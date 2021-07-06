В Москве начались съемки фильма по мотивам романа "Мастер и Маргарита"

Фото: пресс-служба кинокомпании "Марс Медиа"
В столице начались съемки фильма "Воланд" по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Выход картины в прокат запланирован на конец 2022 года, сообщает пресс-служба "Марс Медиа".
"Съемки картины продлятся до конца октября и пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и на Мальте", – говорится в сообщении.
Продюсер Игорь Толстунов рассказал, что, перед тем как приступить к работе над проектом, он прекрасно понимал всю ответственность, так как каждый из почитателей культового произведения лучше знает и понимает, какой должна быть его экранизация.
"И мы нашли решение – затеяли своего рода игру в экранизацию, в путешествие, словно бы между страницами романа, где спрятаны самые смелые и неожиданные фантазии на его тему. Очень хочется надеяться, что на экране из такого параллельного пространства романа родится яркое, парадоксальное и увлекательное зрелище", – пояснил он.
Сюжет картины разворачивается в 1930-е годы и повествует об известном московском писателе на пике карьеры, который внезапно оказывается в центре литературного скандала. Вскоре герой знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Писатель создает новый роман, в котором персонажами становятся люди из его окружения. Но он не замечает, что вымысел и реальность сплетаются в одно целое.
Ранее Фонд кино составил список из 10 российских фильмов, которым будет оказана поддержка. Это "Джон", "Крысолов", "Кракен", "Мастер и Маргарита", "Праведник", "Подвиг", "Русская пятерка", "100 лет тому вперед", "Ходжа Насреддин" и "Чемпион мира".
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