В Москве начались съемки фильма по мотивам романа "Мастер и Маргарита"

Фото: пресс-служба кинокомпании "Марс Медиа"

В столице начались съемки фильма "Воланд" по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Выход картины в прокат запланирован на конец 2022 года, сообщает пресс-служба "Марс Медиа".

"Съемки картины продлятся до конца октября и пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и на Мальте", – говорится в сообщении.

Продюсер Игорь Толстунов рассказал, что, перед тем как приступить к работе над проектом, он прекрасно понимал всю ответственность, так как каждый из почитателей культового произведения лучше знает и понимает, какой должна быть его экранизация.

"И мы нашли решение – затеяли своего рода игру в экранизацию, в путешествие, словно бы между страницами романа, где спрятаны самые смелые и неожиданные фантазии на его тему. Очень хочется надеяться, что на экране из такого параллельного пространства романа родится яркое, парадоксальное и увлекательное зрелище", – пояснил он.

Сюжет картины разворачивается в 1930-е годы и повествует об известном московском писателе на пике карьеры, который внезапно оказывается в центре литературного скандала. Вскоре герой знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Писатель создает новый роман, в котором персонажами становятся люди из его окружения. Но он не замечает, что вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

Ранее Фонд кино составил список из 10 российских фильмов, которым будет оказана поддержка. Это "Джон", "Крысолов", "Кракен", "Мастер и Маргарита", "Праведник", "Подвиг", "Русская пятерка", "100 лет тому вперед", "Ходжа Насреддин" и "Чемпион мира".