Прилучный поделился впечатлениями от съемок в фильме "Девятаев"

Фото: кадр из фильма "Девятаев"; режиссер – Тимур Бекмамбетов; производство – "Базелевс Продакшн"

Актер Павел Прилучный назвал Тимура Бекмамбетова одним из лучших режиссеров России. Своими впечатлениями от работы с режиссерами картины "Девятаев" он поделился с "Газета.ру".

"Когда компания "Базелевс" позвала меня на пробы, был счастлив. Я родился в Казахстане, и когда Тимур узнал об этом, он на меня стал смотреть как на своего. А когда режиссер относится к тебе не только как к артисту, но и как к близкому по духу человеку, это дорогого стоит", – рассказал актер, добавив, что всегда мечтал поработать с Бекмамбетовым.

По словам Прилучного, Бекмамбетов не всегда придерживается сценария, редко смотрит на время, при этом он готов выслушать мнения актеров об их ролях и вместе проработать различные сцены. Прилучный также отметил "безумно крутую атмосферу" на съемочной площадке, которая позволяет раствориться в процессе кинопроизводства.

Актер также коснулся работы Сергея Трофимова. Он назвал его талантливым режиссером и оператором и человеком с хорошим чувством юмора. Во время съемок Трофимов и Бекмамбетов работали как единое целое, подчеркнул Прилучный.

Фильм "Девятаев" вышел в российский прокат 29 апреля 2021 года. Его сюжет основан на реальной истории советского летчика-истребителя, который попал в плен и совершил побег на угнанном бомбардировщике 8 февраля 1945 года.

