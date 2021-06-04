"Северный ветер" Литвиновой вошел в программу Шанхайского международного фестиваля

Фото: кадр из фильма "Северный ветер"; режиссер – Рената Литвинова; производство – студия "Запределье"

Фильм "Северный ветер" Ренаты Литвиновой вошел в программу Шанхайского международного фестиваля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.

"Я очень счастлива, что огромная аудитория Шанхайского кинофестиваля увидит наш фильм – из самого сердца России", – отметила Литвинова.

В данном проекте она выступила как режиссер, сценарист и актриса. Кроме того, в ленте задействованы Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая и другие. Музыку для фильма написала Земфира.

Ранее стало известно, что фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" вошел в конкурсную программу 74-го Каннского кинофестиваля. Сам режиссер назвал свою ленту важной для себя и отметил значимость включения картины в основной конкурс кинофестиваля.