Фонд кино окажет поддержку 10 российским фильмам

Фото: съемки фильма "Джон". Фото: PR-служба СТВ

Фонд кино составил список из 10 российских фильмов, которым будет оказана поддержка. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"По результатам многоэтапной процедуры отбора к получению поддержки были утверждены 10 национальных фильмов. Это "Джон", "Крысолов", "Кракен", "Мастер и Маргарита", "Праведник", "Подвиг", "Русская пятерка", "100 лет тому вперед", "Ходжа Насреддин" и "Чемпион мира", – сказано в сообщении.

Заявки на получение поддержки принимались с 11 марта по 12 апреля.

Ранее сообщалось, что третий сезон сериала "Содержанки", новые серии которого зрители смогут увидеть уже 10 июня, станет финальным. Создатели сериала рассказали о появлении в финальном сезоне новых мужских персонажей. Это будут приятели героинь Марины Зудиной и Александры Ребенок.

