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Культура

13:11

Лидер Rammstein выпустил клип с пионерами и плачущим Лениным

культура

Фото: YouTube/Till Lindemann

Солист немецкой индастриал-металл группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил новый клип на песню Ich hasse Kinder. Об этом сообщает "Газета.ру".

Название композиции переводится как "Я ненавижу детей". Режиссером клипа выступил Сергей Грей. Антураж и декорации ролика изображают поздний СССР, в начале даже дается конкретная дата и место: "Москва, 1989 год".

Героями сюжета стали пионеры, семейная пара и суд. В клипе демонстрируются примеры жестокого отношения детей к своим сверстникам, а также школьное насилие.

В съемках принял участие также Александр Ревва: он сыграл капитана советской милиции, который допрашивает и избивает персонажа Линдеманна. По сюжету, главного героя обвиняют в серии убийств своих бывших одноклассников, которые издевались над ним в детстве.

Ранее Линдеманн опубликовал клип, в котором он на русском языке спел песню Евгения Долматовского "Любимый город". В его исполнении она звучит в новом фильме Тимура Бекмамбетова "Девятаев".

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