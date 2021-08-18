В Музее Москвы открылась выставка "Москва – Сеул: общие замыслы"

В Музее Москвы открылся проект "Москва – Сеул: общие замыслы". Он организован в честь тридцатилетней годовщины установления дипломатических отношений между современной Россией и Республикой Корея.

В экспозиции представлены работы современных российских и южнокорейских художников, творческие пути которых связаны с двумя столицами.

Эксперты предупреждают – на выставке очень много "инстаграмных" локаций. Например, робот Бэндер из "Футурамы" в образе Будды, целая коллекция пончиков из полиуретана, раскрывающиеся механические бамбуковые веера и много необычной красивой живописи.

Выставка работает до 7 ноября. Билет стоит всего 200 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.