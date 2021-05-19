В Москве появится граффити Покраса Лампаса в память о пропавших детях

Фото: пресс-служба "Лиза Алерт"

24 мая в Москве состоится презентация граффити уличного художника Покрас Лампаса. Она будет посвящена пропавшим детям.

Лампас создаст произведение искусства с именами ребят, а координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов расскажет, как обеспечить безопасность детей.

"Мы вместе с добровольцами "Лиза Алерт" хотим вспомнить имена детей, которые так и не смогли вернуться домой. Детская безопасность – это всегда ответственность взрослых. Если бы мы все были чуть внимательнее и сознательнее, таких трагедий было бы гораздо меньше, а потерявшиеся дети быстрее бы возвращались домой. Поэтому наша цель – не только обратить внимание общества на эту проблему, но и проговорить ряд простых, но важных правил, которые должен знать каждый", – сказал Леонов.

Граффити появится на улице Большой Якиманке, доме 35, строении 1.

В 2020 году в "Лиза Алерт" поступило более 6 500 заявок на поиск детей. 5 730 человек нашлись живыми. Ежегодно 25 мая в мире отмечается день пропавших детей.

Отряд проведет несколько мероприятий, приуроченных к этой дате. В частности, 25 мая состоится открытие выставки "7", где будут представлены истории потерявшихся детей от первого лица.

А на бульварах города москвичи смогут познакомиться с деятельностью отряда "Лиза Алерт".

Ранее Олег Леонов выступил с инициативой создать единый реестр бездомных людей. Такое предложение он озвучил на заседании рабочей группы по защите прав бездомных на площадке Общероссийского народного фронта (ОНФ).

