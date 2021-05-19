В Москве появится граффити Покраса Лампаса в память о пропавших детях

Фото: пресс-служба "Лиза Алерт"
24 мая в Москве состоится презентация граффити уличного художника Покрас Лампаса. Она будет посвящена пропавшим детям.
Лампас создаст произведение искусства с именами ребят, а координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов расскажет, как обеспечить безопасность детей.
"Мы вместе с добровольцами "Лиза Алерт" хотим вспомнить имена детей, которые так и не смогли вернуться домой. Детская безопасность – это всегда ответственность взрослых. Если бы мы все были чуть внимательнее и сознательнее, таких трагедий было бы гораздо меньше, а потерявшиеся дети быстрее бы возвращались домой. Поэтому наша цель – не только обратить внимание общества на эту проблему, но и проговорить ряд простых, но важных правил, которые должен знать каждый", – сказал Леонов.
Граффити появится на улице Большой Якиманке, доме 35, строении 1.
В 2020 году в "Лиза Алерт" поступило более 6 500 заявок на поиск детей. 5 730 человек нашлись живыми. Ежегодно 25 мая в мире отмечается день пропавших детей.
Отряд проведет несколько мероприятий, приуроченных к этой дате. В частности, 25 мая состоится открытие выставки "7", где будут представлены истории потерявшихся детей от первого лица.
А на бульварах города москвичи смогут познакомиться с деятельностью отряда "Лиза Алерт".
Ранее Олег Леонов выступил с инициативой создать единый реестр бездомных людей. Такое предложение он озвучил на заседании рабочей группы по защите прав бездомных на площадке Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Координатор отряда "Лиза Алерт" Леонов предложил создать базу данных бездомных
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