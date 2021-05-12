Координатор "ЛизаАлерт" Леонов призвал усилить систему безопасности в школах

Фото: пресс-служба "ЛизаАлерт"

Координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов выдвинул предложение по усилению системы безопасности в школах, в частности закрывать их территорию для посещений во время занятий. Об этом он сообщил в эфире программы "Отбой" на радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, система безопасности школ должна строиться иначе.

"Территория образовательных учреждений не должна быть проходным двором. Почему стрелок смог свободно войти в школу? Вход на территорию во время уроков должен быть закрыт", – уточнил Леонов.

Кроме того, он предложил ужесточить контроль во всех учебных заведениях РФ, а также ограничить доступ посторонним. Вход туда действительно должны контролировать специалисты, уточнил он.

"Если о личности человека приходят какие-то сигналы – вождение в нетрезвом виде, какие-то еще серьезные правонарушения, драки, то давайте посмотрим на его оружие и выясним, нужно ли оно ему", – сказал Леонов.

Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу в Казани. Нападавший был задержан полицейскими, ранее он учился в подвергшейся атаке школе.

По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы. Похороны погибших состоялись 12 мая.