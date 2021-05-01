Координатор "ЛизаАлерт" Олег Леонов рассказал, как волонтеры отряда борются с выгоранием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Каждый периодически сталкивался с признаками выгорания. Сначала кажется, что они ничем не отличаются от обычного переутомления: проблемы с мотивацией, бессонница, постоянная усталость, раздражительность, а также трудности с концентрацией внимания.

Однако, если подобное человек испытывает на постоянной основе, то у него, вероятно, именно выгорание. Специалисты относят его к одной из форм депрессии. Те, чья деятельность связана с волонтерством, страдают от выгорания чаще других. Среди них: общественные активисты, поисковики-добровольцы, волонтеры-медики.

По словам координатора объединения "ЛизаАлерт" Олега Леонова, выгорание волонтеров является постепенным снижением их вовлеченности по причине эмоциональной, психологической и физической усталости.

"Обычно выгорание начинается с чрезмерной увлеченности человека, когда он только начинает свою волонтерскую деятельность в организации. Человек берет на себя все больше задач с каждым днем, волонтерство приносит удовольствие и кажется, что совсем не отнимает сил. Это первый шаг к выгоранию", – уточнил Леонов.

Он также добавил, что добровольцы могут выгореть по нескольким причинам. Например, если неправильно распределять нагрузку, уделять отдыху слишком мало времени, игнорировать семью и друзей, а также посвящать волонтерству все время, в ущерб работе и дому.

Леонов отметил, что необходимо осознавать, что эмоциональное выгорание – это механизм защиты человека от чрезмерного перенапряжения. Реагировать на такие сигналы можно по-разному. Если не замечать усталость, то тогда эмоциональное выгорание станет хроническим и может привести к серьезным последствиям.

"Полного выгорания у меня, конечно, не было. Потому что, если бы я выгорел, меня бы не было в “ЛизаАлерт”. В моем случае это было связано с перегрузкой. Когда в направлении отряда "Лес на связи" я был один, и мне приходилось обрабатывать огромный поток звонков. Конечно, нагрузка была очень большая и все шло параллельно с работой", – рассказал Леонов.

Как отметила психолог объединения "ЛизаАлерт" Анна Шипилова, с выгоранием можно работать и даже успешно справляться. При обнаружении признаков эмоционального выгорания, сначала необходимо признаться себе, что нуждаетесь в поддержке. Кроме того, стоит следовать простым советам.

Так, нужно соблюдать режим, систематизировать приемы пищи, начать делать дыхательные упражнения и поделиться своим состоянием со специалистом или близким человеком.

Внутри волонтерского движения работают свои профессиональные психологи. Необходимо дать понять человеку, что, оказывая помощь другим, он может обратиться за помощью или советом сам, например, к руководителю направления, психологу, а также к друзьям и родственникам.

Важно помнить, что волонтерство – это лишь часть жизни, есть еще и другие сферы. Кроме того, стоит дать себе время для разгрузки и размышлений.

Ранее Олег Леонов рассказал, как стать волонтером не выходя из дома. Он отметил, что в России растет число желающих заниматься волонтерством, однако не у всех есть возможность участвовать в поисках на местности.