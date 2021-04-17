Координатор "ЛизаАлерт" Олег Леонов провел учения для новых добровольцев отряда

Фото: пресс-служба "ЛизаАлерт"
Координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов провел ежегодные весенние сборы новых добровольцев на полигоне Московского учебного центра ФПС в подмосковных Апаринках.
"В России пропадает порядка 180 000 человек в год. 20 000 из них гибнет, это больше, чем смертность в ДТП. Это очень актуальная для нашей страны проблема. Обычно в сборах участвует около 1 000 добровольцев, но из-за санитарных ограничений в этом году мы собрали только тех, кто к нам недавно присоединился. Это 200 новичков, которые получили необходимые для поиска и спасения людей навыки", – заявил Леонов.
Он отметил, в этом году грибной сезон начинается раньше, чем обычно. В связи с этим может понадобиться помощь добровольцев в поисках пропавших без вести, пояснил Леонов.
В ходе тренировки добровольцы познакомились с основными методиками поиска в природной среде, которые были наработаны отрядом за 10 лет существования. Учения прошли в несколько этапов, приближенных к условиям реальной жизни. Новички отрабатывали навыки ориентирования на местности, обучались пользоваться оборудованием, которое необходимо в процессе поисков: навигатором, рацией, компасом. Кроме того, они отработали базовые навыки оказания первой помощи.
Учения отряда "ЛизаАлерт" в Апаринках проходят каждый год. В них участвуют добровольцы из Москвы и Московской области. Аналогичные сборы проходят и в других регионах России. Всего в отряде состоят 30 тысяч добровольцев, которые провели в прошлом году более 30 тысяч поисков по всей стране.
Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что "Активный гражданин" с 2014 года помогает в поиске пропавших людей. В проекте зарегистрированы 4,5 миллиона пользователей, и те из них, кто живет или работает в зоне поиска пропавшего человека, получают информацию о нем.
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