К солисту Rammstein Тиллю Линдеманну пришла российская полиция

Фото: телеграм-канал 112
Сотрудники правоохранительных органов России минувшей ночью пришли в гостиничный номер к солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает "Интерфакс".
"Сотрудники правоохранительных органов провели ночью следственные мероприятия в комнате отеля в Завидово, где остановился Линдеманн", – рассказал собеседник агентства.
Музыкант находился в номере. Причина интереса правоохранительных органов к Линдеманну на данный момент не известна.
Ранее государственный Эрмитаж уведомил платформу NFT о нелегальной продаже предметов с цифровыми изображениями (NFT-токенов) фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном.
В мае этого года Эрмитаж разрешил лидеру Rammstein снять в музее клип на известную советскую песню "Любимый город". Позже фронтмен группы выпустил серию NFT с цифровыми изображениями экспонатов, сделанными во время съемок клипа в музее, нарушив условия договора.
В этом году Тилль Линдеманн будет хедлайнером "Спасской башни". На русском языке он исполнит песню "Любимый город".
Лидер группы Rammstein споет на русском песню "Любимый город" на Красной площади
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