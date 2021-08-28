К солисту Rammstein Тиллю Линдеманну пришла российская полиция

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Сотрудники правоохранительных органов России минувшей ночью пришли в гостиничный номер к солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает "Интерфакс".

"Сотрудники правоохранительных органов провели ночью следственные мероприятия в комнате отеля в Завидово, где остановился Линдеманн", – рассказал собеседник агентства.

Музыкант находился в номере. Причина интереса правоохранительных органов к Линдеманну на данный момент не известна.

Ранее государственный Эрмитаж уведомил платформу NFT о нелегальной продаже предметов с цифровыми изображениями (NFT-токенов) фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

В мае этого года Эрмитаж разрешил лидеру Rammstein снять в музее клип на известную советскую песню "Любимый город". Позже фронтмен группы выпустил серию NFT с цифровыми изображениями экспонатов, сделанными во время съемок клипа в музее, нарушив условия договора.

В этом году Тилль Линдеманн будет хедлайнером "Спасской башни". На русском языке он исполнит песню "Любимый город".