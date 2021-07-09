"В главной роли": Вениамин Смехов

Вениамин Смехов связывать свою жизнь с театром и кино совсем не планировал. Юношу привлекала другая судьба. И все-таки поступать он решил в театральный ВУЗ. Причем, поступил сразу и в Школу-студию МХАТ, и в Щукинское. Но выбор сделал в пользу последнего.

Какую роль в этом сыграл художник-иллюстратор Лев Смехов? Почему талантливого студента после первого курса отчислил его руководитель Владимир Этуш?

Как Вениамину Смехову удалось вернуться в училище? Чем для него стали театр на Таганке и режиссер Юрий Любимов? За что актер не любил кино? Благодаря кому он в итоге сыграл Атоса? Какую свою театральную роль считает самой знаковой? И что для Вениамина Смехова настоящий успех в искусстве? Об этом – в программе "В главной роли".