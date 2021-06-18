"В главной роли": Татьяна Васильева

Татьяна Васильева… Кто не знает эту красивую, смелую и уверенную в себе женщину… Актрису… Но мало кому известно, что такой Татьяна Григорьевна была не всегда.

Какой же была маленькая Таня Ицыкович? Что она писала кровью в своем дневнике? Почему, как любая другая на ее месте, не радовалась главным ролям, которые получала в одном из лучших театров страны сразу по окончании школы-студии МХАТ?

О чем просила Татьяну Васильеву Лиля Брик? Из-за чего актриса считает, что ее судьба в кино не сложилась и почему не любит режиссеров? И о чем сейчас мечтает Татьяна Васильева? Об этом – в программе "В главной роли".