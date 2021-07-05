"Это великая фигура российской культуры". Киновед Разлогов – о смерти Меньшова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Киновед и культуролог Кирилл Разлогов высказался о смерти знаменитого режиссера и актера Владимира Меньшова. Об этом сообщает радио КП.
Разлогов пояснил, почему в последние годы Меньшов мало работал в качестве режиссера.
"Не забудьте, что он снимался. Он актером оставался всю свою сознательную жизнь. Это великая фигура российской культуры. Он был актером на 100 процентов и режиссером где-то на 80 процентов. Наиболее его знаменитые работы были связаны с режиссурой. Что касается актерской популярности, она была бесспорна", – отметил киновед.
По его словам, особенность Меньшова состояла в том, что он всегда думал о массовом зрителе.
"Как явление культурной жизни Меньшов не уйдет из памяти зрителей и истории", – добавил эксперт.
Владимир Меньшов скончался в понедельник, 5 июля. Советский и российский режиссер, актер, сценарист, продюсер умер от последствий коронавируса. Ему был 81 год.
Церемония прощания с народным артистом РСФСР пройдет 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов ранее сообщил, что в Москве может появиться памятная доска Владимиру Меньшову.
Владимир Меньшов – народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и член Союза кинематографистов РФ.
Меньшов получил в 1981 году премию "Оскар" за картину "Москва слезам не верит" как лучший фильм на иностранном языке.
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