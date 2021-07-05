Друзья и коллеги выразили соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова

Умер знаменитый режиссер и актер Владимир Меньшов. Он скончался на 82-м году жизни. Вспоминаем, какой вклад великий артист внес в развитие отечественного кинематографа.





Огромная потеря

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Причиной смерти Владимира Меньшова стали последствия коронавирусной инфекции, сообщили в киноконцерне "Мосфильм". Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Прощание состоится 8 июля в 11:00 в Большом зале Дома кино, рассказал секретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин.

О заражении Меньшова COVID-19 стало известно 26 июня. При этом сообщалось, что болезнь протекает в легкой форме. С тем же диагнозом в больнице сейчас находится его супруга – актриса Театра имени Пушкина Вера Алентова.

Свои соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова выразил Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ К сожалению, пришла очень печальная новость о кончине Владимира Меньшова. Президент глубоко соболезнует.

"Президент в самое ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким, семье Владимира Меньшова", – заключил Песков.



Актриса Вера Алентова и режиссер Владимир Меньшов на премьере анимационно-документального фильма режиссера Лео Габриадзе "Знаешь, мама, где я был?" в рамках открытия XVIII фестиваля искусств "Черешневый лес" в ГУМе

Соболезнования выразил Сергей Собянин. Владимира Меньшова мэр Москвы назвал великим мастером.





Сергей Собянин мэр Москвы Огромная потеря для нашего кино и культуры. Глубокие, тонкие фильмы Владимира Валентиновича стали народными. Он умел показать наш самобытный характер, судьбы нескольких поколений, истории настоящей любви и дружбы. Великий мастер!

"Соболезную родным и близким", – написал Собянин на своей странице в социальной сети Twitter.

Пост в Instagram о своем отце опубликовала актриса и телеведущая Юлия Меньшова. Запись она сопроводила кадрами из фильма "Любовь и голуби", который срежиссировал Владимир Меньшов.





Юлия Меньшова актриса и телеведущая Все. Все... Все...

Министр культуры РФ Ольга Любимова также выразила соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова.

"Гениальные режиссерские работы Владимира Валентиновича, удивительно точно передающие дух времени, всегда становились настоящим событием культурной жизни. Его киноленты, которые мы все знаем наизусть, неизменно вызывают самые светлые и теплые чувства", – сказала Любимова.



Артист Владимир Меньшов в роли психолога Петрова в фильме "Собственное мнение" киностудии "Мосфильм"

Первый зампред комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко в разговоре с Москвой 24 отметила, что Владимир Меньшов был человеком с четкой позицией по развитию отечественного кино.

"Для российского кинематографа уход Владимира Валентиновича Меньшова – это, конечно, страшная утрата. Он был замечательным режиссером, очень хорошим актером и организатором кинопроизводства. У него всегда была очень бескомпромиссная, четкая позиция по поводу того, как должен развиваться национальный кинематограф. Владимир Валентинович был человеком очень прямым, честным", – сказала Драпеко.





Елена Драпеко первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Он был столпом порядочности, бескомпромиссности, творческого вдохновения. Его фильмы были всегда своевременны — рассказывали нам о нас. Многие творцы рассказывают о себе, о своем внутреннем мире и переживаниях. А Меньшов рассказывал нам о нас самих, о людях, которые вокруг него живут.



Актриса Светлана Немоляева рассказала Москве 24, что виделась с Меньшовым совсем недавно. В момент их последней встречи он был здоров и весел.

"Перед глазами стоит наша одна из последних встреч в Юрмале, где он был с женой Верочкой и дочкой Юлечкой. Я как сейчас помню его лучезарное лицо, его улыбку, голубые глаза и легкую насмешку – он всегда над всеми подтрунивал", – рассказала Немоляева.



Володя был очень добросердечный, и кино у него было такое. И вот он ушел из жизни, как уходит сейчас изумительное поколение творческих людей, которые подарили нам всем столько радости... Такие фильмы у него замечательные и режиссерские работы, столько он открыл чудесных актеров... Я считаю, что он был необыкновенно талантливым, одаренным человеком, который сделал для нашего кино очень много. Очень соболезную Верочке Алентовой, потеря мужа – это страшная потеря. Пусть на небесах ему будет хорошо. Светлана Немоляева актриса театра и кино

Пародист и телеведущий Максим Галкин в своих социальных сетях назвал Владимира Меньшова личностью и гением.

"Трудно подобрать слова, чтобы в нескольких строках описать чувство безвозвратной потери. Личность, режиссер, актер, гений. Спасибо, что были в нашей жизни. Ваши фильмы будут помогать нам жить дальше. Вечная память. Самые глубокие соболезнования семье", – написал Галкин.

Актер Сергей Маковецкий в беседе с Москвой 24 назвал Владимира Меньшова талантливым человеком из плеяды режиссеров и актеров, которые дарили людям радость.

"Мне очень жаль, что жизнь не столкнула нас на съемочной площадке. Но у нас остались его замечательные картины и актерские работы. Если бы не этот чертов ковид, он столько бы успел сделать! Надеюсь, теперь все поверят в то, что эта болезнь существует, и пройдут вакцинацию. Искренние соболезнования семье Меньшова и всему актерскому миру", – отметил Маковецкий.

Соболезнования в связи со смертью Меньшова выразили на "Мосфильме".

"Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", – сказано на официальном сайте киноконцерна.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что в столице может появиться мемориальная доска Владимиру Меньшову. Он подчеркнул, что знаменитый актер и режиссер был уникальным человеком, который сделал многое в сфере культуры.

Обладатель высших наград

Первые шаги Меньшова в кино складывались не очень гладко. До вуза он работал учеником токаря на заводе, трудился в шахтах в Воркуте и даже был матросом на водолазном катере в Баку.

Он поступал во ВГИК в 1957 году после окончания школы. Но не пошло. Владимир Валентинович решил не бросать ремесло и поступил на актерский факультет в Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе. Закончил ее в 1965 году, после чего еще и отучился в аспирантуре при кафедре режиссуры во ВГИКе.

Как к актеру первый успех к Меньшову пришел в 1972 году после главной роли в фильме "Человек на своем месте". Его удостоили первой премии на VI Всесоюзном кинофестивале в Алма-Ате. Но это было только начало. Всего за свою жизнь Меньшов сыграл почти 120 ролей в кино. Каждое его появление на экране зритель встречал с особенной любовью.

Режиссер Меньшов представал перед зрителем гораздо реже Меньшова-актера. Но почти каждый из его немногочисленных фильмов – событие. Конечно, успехом стала картина "Москва слезам не верит" 1979 года, которая получила признание как на родине, так и за рубежом. Ленту посмотрели почти 90 миллионов человек, для проката ее купили более 100 стран. Журнал "Советский экран" назвал работу Меньшова лучшим фильмом года. В копилке наград фильма одна из главных кинопремий мира – "Оскар" в номинации "Лучший зарубежный фильм".

Среди других блестящих работ Меньшова, конечно, "Любовь и голуби" и "Ширли-мырли". Эти фильмы смотрятся на одном дыхании до сих пор. А "Любовь и голуби" и вовсе стали одной из самых просматриваемых советских картин на YouTube.



Владимир Меньшов о фильме "Любовь и голуби" Мне странно обсуждать собственный успех. Зачем? Прекрасно, что коллеги так говорят. Знаю, что, когда показывают этот фильм по телевидению, люди по всей стране, которые сто раз уже его смотрели, буквально прилипают к экранам. Что тут сказать... Такое отношение – подарок для меня.

Меньшов удостоен званий заслуженного деятеля искусств РСФСР (1984) и народного артиста РСФСР (1989 год). Является кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1999) и ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени (2010). Лауреат Государственной премии РСФСР имени Крупской и Государственной премии СССР. Стал победителем премии "Золотой орел" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за картину "Легенда № 17" о легендарном хоккеисте Валерии Харламове. Всех званий и наград не счесть.

"Москва 24" выражает глубокие соболезнования родным, друзьям и поклонникам таланта Владимира Меньшова.

