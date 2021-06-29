В Театре имени Пушкина рассказали о состоянии Алентовой

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Народная артистка России Вера Алентова чувствует себя нормально, сообщил художественный руководитель театра Евгений Писарев. По его словам, актрисе Театра имени Пушкина помощь не требуется.

"Что касается работ с участием актрисы, то Алентова отыграла все свои спектакли, так что в замене нет необходимости", – цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что народная артистка России Вера Алентова госпитализирована в Москве из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Информацию о госпитализации актрисы подтвердили во ВГИКе, где она занимается преподавательством на кафедре актерского мастерства.

Вера Алентова родилась 21 февраля в 1942 году. Она окончила Школу-студию МХАТ, после чего была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина. Она также появлялась и на экранах, исполняя роли в фильмах "Завтра была война", "Ширли-мырли", "Москва слезам не верит", "Зависть богов" и других.