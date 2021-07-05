Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин принес свои соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Владимира Меньшова в связи с его смертью.

"Владимир Меньшов... Огромная потеря для нашего кино и культуры. Глубокие, тонкие фильмы Владимира Валентиновича стали народными. Он умел показать наш самобытный характер, судьбы нескольких поколений, истории настоящей любви и дружбы. Великий мастер! Соболезную родным и близким", – написал мэр Москвы в Twitter.

Владимир Меньшов скончался в понедельник, 5 июля. Советский и российский режиссер, актер, сценарист, продюсер умер от последствий коронавируса. Ему был 81 год. О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что в Москве может появиться памятная доска Владимиру Меньшову.