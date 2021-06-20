Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной гендиректора ОТР Анатолия Лысенко

20 июня, 20:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Соболезнования родным и близким тележурналиста, генерального директора ОТР Анатолия Лысенко выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Телеграмма опубликована на официальном сайте мэра города.
Журналист ушел из жизни в возрасте 84 года. Он скончался после продолжительной болезни.
"Талант и новаторство, интеллигентность и целеустремленность, верность профессиональным и жизненным принципам помогли Анатолию Григорьевичу придать новый, живой формат молодежному вещанию, сделать ТВ участником масштабных перемен в обществе и стране. Много сил мастер вложил в создание и развитие Общественного телевидения России, приумножающего традиции качественной, думающей журналистики. Светлая память об этом замечательном человеке, прекрасном товарище и мудром учителе навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и учеников", – отметил Собянин.
Дата и время прощания и похорон станут известны позднее. Владимир Путин уже выразил глубокие соболезнования родным и близким Лысенко.
Анатолий Лысенко родился 14 апреля 1937 года в Виннице. Он начал работать в 1959 году в качестве внештатного автора и ведущего молодежных программ. С 1968 года работает в Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения.
С 1987 года журналист руководил программой "Взгляд", он предложил Владу Листьеву идею телевикторины "Поле Чудес". До 1996 года был гендиректором ВГТРК. В 1990-е участвовал в создании телеканала "ТВ Центр" (сейчас ТВЦ) и сохранении "Москниги".
Журналист руководил в ранге генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией, был председателем комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации правительства Москвы.
18 июля 2012 года указом президента был назначен генеральным директором АНО "Общественное телевидение России".
Тележурналист Анатолий Лысенко умер на 85-м году жизни
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