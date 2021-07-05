Путин направил соболезнования близким Меньшова

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Владимира Меньшова. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент назвал смерть кинорежиссера невосполнимой утратой для всей страны.
"С прискорбием узнал о кончине Владимира Валентиновича Меньшова – выдающегося режиссера, замечательного актера и педагога, светлого и удивительно одаренного человека", – подчеркнул Путин.
По его словам, Меньшова ценили за глубокое, искреннее, многогранное творчество, за активную гражданскую позицию, за то внимание, которое он уделял поддержке талантливой молодежи, сбережению отечественной культуры.
Владимир Меньшов скончался от последствий коронавируса. Ему был 81 год.
Церемония прощания с режиссером пройдет 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов. Похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище.
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