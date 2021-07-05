Путин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью артиста и кинорежиссера Владимира Меньшова. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля рассказал, что глава государства направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким Меньшова.

О смерти народного артиста РСФСР Владимира Меньшова сообщили в киноконцерне "Мосфильм". Известно, что прощание с кинорежиссером состоится 8 июля.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов ранее сообщил, что в Москве может появиться памятная доска Владимиру Меньшову.

