Российский фильм "Обходные пути" получил приз на фестивале в Венеции

Фото: кадр из фильма "Обходные пути"; режиссер - Екатерина Селенкина; производство - Dutch Mountain Film
Спецприз в программы "Недели критики", проходящей параллельно с Венецианским кинофестивалем, получил фильм "Обходные пути" режиссера Екатерины Селенкиной. Об этом говорится на сайте секции.
Венецианская "Неделя критики" проходила в 36-й раз. Ее организовывает Национальный союз кинокритиков Италии. Фильм "Обходные пути" получил новый спецприз для молодых женщин-режиссеров, созданный в память об известной итальянской документалистке Валентине Педичини, которой не стало в 2020 году.
В картине повествуется о герое, промышляющем распространением наркотиков. Действие происходит на московских окраинах. В российский прокат фильм планируют выпустить осенью.
Ранее итоги московского международного кинофестиваля "Будем жить" подвели в Москве. Гран-при получила картина "Блокадный дневник" режиссера Андрея Зайцева.
Отмечается, что в рамках кинофестиваля были вручены призы за лучший полнометражный фильм, лучший документальный фильм, лучший короткометражный фильм, а также призы в специальных номинациях.
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