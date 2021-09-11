Российский фильм "Обходные пути" получил приз на фестивале в Венеции

Фото: кадр из фильма "Обходные пути"; режиссер - Екатерина Селенкина; производство - Dutch Mountain Film

Спецприз в программы "Недели критики", проходящей параллельно с Венецианским кинофестивалем, получил фильм "Обходные пути" режиссера Екатерины Селенкиной. Об этом говорится на сайте секции.

Венецианская "Неделя критики" проходила в 36-й раз. Ее организовывает Национальный союз кинокритиков Италии. Фильм "Обходные пути" получил новый спецприз для молодых женщин-режиссеров, созданный в память об известной итальянской документалистке Валентине Педичини, которой не стало в 2020 году.

В картине повествуется о герое, промышляющем распространением наркотиков. Действие происходит на московских окраинах. В российский прокат фильм планируют выпустить осенью.

Ранее итоги московского международного кинофестиваля "Будем жить" подвели в Москве. Гран-при получила картина "Блокадный дневник" режиссера Андрея Зайцева.

Отмечается, что в рамках кинофестиваля были вручены призы за лучший полнометражный фильм, лучший документальный фильм, лучший короткометражный фильм, а также призы в специальных номинациях.