Путин назвал "Кинотавр" одним из наиболее авторитетных кинофестивалей России

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что открывшийся в Сочи кинофестиваль "Кинотавр" по праву входит в число самых авторитетных и масштабных культурных мероприятий России. Приветствие президента к участникам фестиваля опубликовано на сайте Кремля.
"Яркая, интересная, насыщенная программа и по-настоящему творческая атмосфера неизменно привлекают к "Кинотавру" внимание профессионального сообщества и широкой публики. По праву входя в число наиболее авторитетных и масштабных кинофестивалей России", – говорится в тексте.
Путин отметил, что фестиваль традиционно объединяет фильмы различных жанров, показывает оригинальный взгляд авторов на современное искусство, на настоящее и будущее мира киноискусства.
"Уверен, что нынешний "Кинотавр" продолжит лучшие культурные традиции нашей страны, преподнесет немало приятных сюрпризов зрителям, подвигнет участников на новые идеи и замыслы, раскроет молодые таланты", – заключил президент.
Как ранее сообщалось, в 2021 году "Кинотавр" проходит в Сочи в формате делового форума из-за пандемийных ограничений.
Российский фестиваль "Кинотавр" откроется в Сочи
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