Российские фильмы "Медея" и "Герда" вошли в конкурс кинофестиваля в Локарно

Фото: кадр из фильма "Герда"; режиссер – Наталья Кудряшова
Фильм "Медея" режиссера Александра Зельдовича и картина "Герда" в постановке Натальи Кудряшовой вошли в основной конкурс международного кинофестиваля в Локарно, говорится на сайте мероприятия.
Всего в основную программу отобрали 17 фильмов.
Уточняется, что фильм "Медея" представляет собой современную трактовку древнегреческого мифа о Медее. Главные роли в картине исполнили Тинатин Далакишвили и Евгений Цыганов.
"Медея" – это первая из известных мне метафор революции. Революция всегда неизбежна, она всегда превращает жертву в палача и пожирает своих детей. У бунта – женская природа. То, что этому мифу две тысячи лет, говорит о том, что в нем есть ключ к пониманию женского, того, что уже две тысячи лет пытается быть понятым", – сказал режиссер Зельдович.
Картина "Герда" рассказывает о девушке, которая каждую ночь во сне видит собственную душу. Роли в драме исполнили Анастасия Красовская, Юра Борисов, Дариус Гумаускас.
"Это кино о душе, о том "метафизическом пространстве", в котором мы живем – которое гораздо глубже, нежели просто видимый нам окружающий мир. И о том, как люди во все времена – и сегодня тоже – ощущают и ищут себя в этом пространстве. В основе лежит история современной Психеи, Души, которая проходит трудные круги жизни и делает выбор, ищет выход из тупика и обыденности, из телесности, из рамок жизненного ритуала, к которому мы все приговорены. В чем-то "Герда" – отсылка к известной сказке, которая неслучайна – у нас тоже своеобразная сказка, материалистическая сказка", – призналась режиссер.
Фестиваль в Локарно пройдет с 4 по 14 августа. Существует он с 1946 года.
Ранее сообщалось, что онлайн-фестиваль Russian Film Festival в этом году состоится в странах Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ, где покажут "Дорогих товарищей!" Андрея Кончаловского, "Конференцию" Ивана Твердовского, "Серебряные коньки" Михаила Локшина, "Северный ветер" Ренаты Литвиновой и другие российские картины.
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